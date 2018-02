Pyeongchangis laastamistööd tegev noroviirus, mis olümpia eel peaasjalikult turvatöötajaid kimbutas, on leidnud oma tee sportlaskülla.



Šveitsi koondis teatas, et viirushaigusesse on nakatunud nende freestyle-suusatajaid Fabian Böschi ja Elias Ambühli.



"Kõik ülejäänud on väljaspool ohtu," kinnitas Šveitsi koondise pressiesindaja Reutersile. "Eraldasime nad ülejäänud koondisest ning nüüd peavad nad paranema."



Ühtlasi lisas pressiesindaja, et suurem osa sümptomeid on haigestunud sportlastel juba taandunud ning ta ei välistanud, et neid võib veel Pyeongchangis võistlemaski näha.



Haigusesse, mille peamisteks sümptomiteks on oksendamine ja kõhulahtisus, on haigestunud üle 200 inimese. Šveitsi koondislaste näol oli tegemist esimeste sportlastega, kes noroviiruse ohvriks langesid. Senimaani olid haigestunud peaasjalikult turvatöötajad ja vabatahtlikud.