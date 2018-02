Murdmaasuusataja Raido Ränkeli sai Pyeongchangi olümpiamängude 15 km vabatehnikas 59. koha (kaotust võitjale Dario Colognale 3.38,0).



Vahetult Ränkeli ees lõpetas koondisekaaslane Andreas Veerpalu. "Kui päris ammu pole ühtegi distantsi sõitnud, siis ei jõuagi sõita," sõnas Ränkel pärast võistlust Eesti ajakirjanikele. "Vorm on täpselt selline nagu on, et 15 km normaalselt päris läbi ei jõua sõita. Pool maad oli tunde poolest normaalne, aga siis läks päris raskeks."



Kas kehva mineku osas tuleks otsa vaadata Ränkelit kimbutanud haigusele? "Kindlasti," sõnas eestlane. "Midagi head pärast seda pole olnud. Jõulude paiku oli lootus, et seis läheb heaks, aga siis tuli see haigus ja sinna see olümpia läks."



Kas Pyeongchangis sõidetud sprindivõistlusega võis mees ka endale väikese karuteene teha? "Tervise poole pealt pole kehvemaks läinud ja sprint tundus isegi haiguse põhjal okei," arvas Ränkel. "Nõks jäi puudu seal [Ränkel jäi esimesena veerandfinaalidest välja]. Oleks mees mehe vastu tahtnud proovida, sest tavaliselt sõidan siis kõvemini. Eelsõitudest on eestlaste jaoks alati keeruline edasi saada, aga pärast on lihtsam sõita."



Kui täna 15 km ära ei kestnud, kas on lootust et 10 km kestab, sest eestlasi ootab Pyeongchangis ees veel ju ka 4x10km teatesõit?. "Eks ole näha, sinna on veel vähe aega. Mõne päeva pärast äkki kestab ära."



Algselt spekuleeriti, et sprinditeates paneb Eesti samamoodi välja duo Marko Kilp - Raido Ränkel, kuid tänase põhjal on kõik endiselt lahtine. "Eks treener otsustab. Võib-olla sõidavad Karel [Tammjärv] ja Marko [Kilp]."