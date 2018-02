Õhtuleht kasutab olümpiamängude ajal erinevate alade kommenteerimisel asjatundjate abi. Murdmaasuusatamise tavadistantsidel toome lugejateni kolme olümpia kogemusega Aivar Rehemaa ekspertarvamused. Karel Tammjärv sai 15 km eraldistardist vabatehnikasõidus 22. koha. Rehemaa oli talle ennustanud kohta vahemikus 20-30, nii et tabamus nabakümnesse. "Võib-olla mõned kriitikud pahandavad, aga mina ütlen, et see on pigem hea koht," räägib Rehemaa. "Detsembris tegi ta Davosi MK-etapil väga hea sõidu (lõpetas 13ndana – toim), täna hea. Olümpiamängudel on mõned mehed lihtsalt paremas vormis. Vaadates Kareli sõite pärast Davosi, saab öelda, et see oli tema hooaja paremuselt teine etteaste."

Kuldmedali võitis šveitslane Dario Cologna, kes edestas teisena lõpetanud norralast Simon Hegsted Krügerit koguni 18,3 sekundiga.

"Suur kummardus Colognale – hull vend!" arutleb Rehemaa. "Tema kolmas olümpiakuld sel alal. Mäletan, kui ta 2014 Sotšis võitis. Toona tuli Cologna välja raskest seisust, tal oli sel aastal jalavigastus. Nüüd sai rahulikult võistluseks valmistuda. Eraldistardist sõidus on ta olnud väga tugev. See on nagu jalgratturitega - kes jaksavad eraldistarti sõita, need panevad kogu aeg hästi."