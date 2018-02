Kui Õhtuleht küsis, kumb on kurnavam, kas suusatamine või intervjuude andmine, ei kõhelnud ta hetkekski. "Intervjuude andmine, sest mul on külm! Suusatades ma vähemalt liikusin, aga kui siin seisan, siis prrrrr..." lausus ta.

Kõigest 12 nädalat tagasi esimest korda suusad alla pannud Taufatofua lõppaeg oli 56.41,1 ehk ligi 23 minutit aeglasem kui Colognal. Finišijoonel tundis ta siirast rõõmu.

"See oli suur kergendus. Sõit oli pikk. Ma pole kestvussportlane, kiiruse hoidmine oli väga raske."

Aga mis oli kõige raskem osa sõidust? "Kõik!" vastas ta siiralt. "Näete seda mäge? (viipab käega ringi esimese tõusu suunas - M.T.) See ei lõppegi. Tundub, et lõppeb, aga tegelikult mitte."

Eriti oli Taufatofua rahul sellega, et ta ei kukkunud 15 km jooksul kordagi. "Ei rahva ees ega ka üksi metsa vahel. Palvetasin viimasel ringil, et ma jumala eest kõigi ees ei kukuks. Ei kukkunudki. See on võit!"