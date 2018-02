Ta jätkas: "Ees startijatel on niigi tunduvalt raskem kui teistel. Ja kui korraldajad tahavad meile keerata, siis olgu nad õnnelikud!"

Lõunapausi ajal lisas Tänak veel mõned kommentaarid. Kuigi nägu oli ka kohati naerul, siis emotsioonid muutunud polnud: "Tundub, et nad tahavad kohalikele sõitjatele trumpe kätte mängida ja soovivad, et meie aega kaotaks. Aga pole midagi teha, selline on elu," arutles ta.