Pyeongchangi olümpialt mäesuusatamises teist kuldmedalit jahtinud USA esindaja Mikaela Shiffrin jäi täna naiste slaalomis esimesena poodiumilt välja.



22aastane ameeriklanna hoidis küll avalaskumise järel teist kohta, kuid tunnistas mäe jalamil antud intervjuus, et oli kehva enesetunde tõttu sunnitud enne enne starti lausa oksendama.



"Tundub, et tegemist on mingi viirushaigusega," sõnas ameeriklanna NBC-le ega soovinud oksendamist närvide süüks ajada. Teisel laskumisel kaotas eile suurslaalomis kulla võitnud Shiffrin aga veel rohkem aega ning pudenes paremusjärjestuses neljandaks, kaotust võitjale kogunes lõpuks 0,4 sekundit.



Olümpiavõitjaks krooniti rootslanna Frida Hansdotter, kes edestas šveitslannat Weny Holdeneri 0,05 ja austerlannat Katharina Gallhuberit 0,32 sekundiga.



Täna hommikul tulid esimesed ametlikud teated ka sellest, et olümpiamängude eel vabatahtlike ja turvatöötajaid kimbutanud noroviirus on otsapidi sportlaskülla jõudnud. Esimesena langesid viirushaiguse ohriks kaks Šveitsi sportlast.