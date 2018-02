Õhtuleht kasutab olümpiamängude ajal erinevate alade kommenteerimisel asjatundjate abi. Mäesuusatamises saame lugejatele vahendada ekspertarvamusi slaalomis Eesti meistriks kroonitud Ranek Konilt.



Täna sõideti Pyeongchangis naiste slaalomisõit, kus kuldmedali viis Rootsi Frida Hansdotter. Meie saime aga kaasa elada 18aastase Anna Lotta Jõgeva tegemistele, kes mõlemal laskumisel ilusasti finisisse jõudis ning kahe sõidu kogusummas 48. koha sai.



Ranek Koni: "Minu meeles näitas ta enda kohta täitsa head sõitmist. Oma taseme poolest üks parimaid sõite. Kartsin pisut hullemat. Ta sai sealt alla ja arvestades, et ta on 18aastane ja FIS-punktid pole ka päris need, siis on täitsa hea tulemus.



Sõidud olid tema tasemele vastavad. Visuaalselt on maailma tipp muidugi eest ära, kuid see oli ikkagi okei sõtmine. Ta võttis oma taseme kohta sealt kindlasti maksimumi. Kogu olümpia hindeks võiks panna tugeva nelja, sest ta tegi kaks head sõitu ja kindlasti ületas seal ennast."