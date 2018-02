Pyeongchangi taliolümpia meeste suusahüpete suure mäe lõppvõistlusele pääsesid Eestist Artti Aigro ja Martti Nõmme.

Aigro tegi 121,5 meetri pikkuse hüppe, punkte sai ta 86,8. Martti Nõmme sai kirja 114 meetrit ja 77,2 punkti.

Kolmanda eestlase Kevin Maltsevi samad näitajad olid 108 meetrit ja 60,8 punkti. Kümmekond minutit pärast tema hüpet tuli teade, et Maltsev diskvalifitseeriti.

Maltsev ütles Kanal 2 otseintervjuus, et kohtunikud leidsid, et tema hüppesaabas oli millimeetri võrra liiga suur. 17aastane mägikotkas tunnistas ka ise oma viga ja ütles, et proovib järgmistel aastatel tiitlivõistlustel paremini esineda.

Kvalifikatsiooni parim oli norralane Robert Johansson (135 meetrit, 131,9 punkti). Aigro sai lõpuks 36. tulemuse, Nõmme oli 41.