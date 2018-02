Suusahüppaja Martti Nõmme pääses Pyeongchangi olümpial suure mäe põhivõistlusele. Mägikotkas hüppas 114 meetri kaugusele, sai soorituse eest 77,2 punkti ja sai kvalifikatsioonis 41. koha.

"Olud pole täna üldse lihtsad. Kes saab rohkem, kes saab vähem vastutuult. Nägin tabloolt, et minu hüppest piisas. Ei pidanud õnneks higistama hakkama. Kergendus, et kvalifikatsioonist edasi sain. Homme on uus päev ja uued olud," rääkis Nõmme Eesti ajakirjanikele.

"Proovivooru hüpe oli tehniliselt päris hea, nüüd polnud tuulega väga õnne. Osadel vendadel olid siin päris retsid tuulemiinused," lisas ta.

Homsele põhivõistlusele pääses ka 36. tulemust näidanud Artti Aigro, kolmas eestlane Kevin Maltsev diskvalifitseeriti liiga suure saapa tõttu.