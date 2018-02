Suure mäe (HS 140) kvalifikatsioonis esimesena tornist alla tuhisenud Artti Airgo (18) tegi ilusa hüppe (121,5 m) ning pääses kindlalt homsele lõppvõistlusele.

Tõsi, kui oma soorituse oli teinud vaid mõni hüppaja ei julenud ta avalikult arvata, et on edasi. "Tuul mängib väga palju rolli, siin on väga suured tuuleiilid vahepeal."

Aga rusikas läks püsti pärast maandumist. "Jah. Mitu poomi altpoolt hüppasin kõvasti rohkem kui proovivoorus (121,5 m versus 111,5 m - M.T.). Kindlasti polnud see, mis ma maksimaalselt suudan teha, aga parem kui väiksel mäel."

Mille pealt +10 meetrit tuli? "Tuul oli kindlasti parem, aga ka otsast (loe: äratõuge - M.T.) oli parem."

Pärast hüpet saatis Aigro kaamerassse õhusuudlused, kellele? "Perele!"