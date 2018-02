18-aastane Tolvanen saatis Norra puuri kaks litrit, ühe ilusamini kui teise, oleks võinud isegi teise kübaratriki järjest teha, aga ei tabanud täiesti tühja väravat. Jonne, nagu teda klubikaaslased Jokeritest teda kutsuvad, hoiab kuuldavasti igasugusest meediakärast eemale ja õige ka. Praegu pole veel aeg väga suurelt mõtlema hakata. Aga varsti võib-olla juba on. Muuseas, pole üldse välistatud, et noormees võib veel sel hooajal Nashville’i Predatorsi särgi selga tõmmata.

Kirjutasin ju enne turniiri, et rambivalgusesse võivad teiste hulgas kerkida ka noored mehed Eeli Tolvanen ja Kirill Kaprizov. Pärast teist vooru on nad seal koha väga kenasti sisse võtnud.

Temast täpselt kaks aastat vanem Kaprizov, kes on sirgunud Novokuznetski lähedalt külast, kus õues jooksid lapsed kanade ja sigadega võidu, on kahe mänguga virutanud neli väravat. Ja küll neid tuleb. Temagi on NHLis draftitud, Minnesota Wildi suured bossid käisid eelmise aasta lõpus Moskvas Kaprizovi "kätt hoidmas" ja käristasid õhtusöögi välja. Aga Wildil tuleb paar aastat oodata, sest Kaprizovil on kõva leping CSKAga.