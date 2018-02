"Hea, et kaks poissi edasi pääsesid," räägib Salumäe. "Artti üle on eriti hea meel. Ta sai soodsa tuule ja oskas selle ilusti ära kasutada. Meie poistel oli võimalus hüpata natuke suurema hooga, lõpus tõmmati poomi allapoole. Kindlasti jäi neil sisse hea tunne."

Salumäe jätkab: "Põhivõistlusel tuleb rahulikult oma asja teha. Tähtis on, et ei lähe panema. Selge, et 30 hulka neil asja pole. Küllap üritatakse poom kohe alguses õigesse kohta paigale saada. Aga nagu nägime, väiksema hooga ja pisut kehvema tuulega ei lenda isegi ässad."

Medalilahing võib Salumäe hinnangul lõppeda Norra peoga. "Julgen ennustada, et norralastel on võimalik püüda kolmikvõitu," lausub ta. "Neil on neli meest valmis võitma. See on sada protsenti kindel, et üks võidab medali. Kõik ei pruugi head tuult saada, aga üks saab kindlasti."

Meenutame, et kvalifikatsioonis oli parim norralane Robert Johansson, kes hüppas 135 meetrit. Loomulikult on suures mängus trumpässa tõmbamiseks hiilgavad väljavaated nii poolakal Kamil Stochil kui ka sakslasel Andreas Wellingeril.