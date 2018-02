Õhtuleht kasutab Pyeongchangi olümpiamängude ajal erinevate alade kommenteerimisel asjatundjate abi. Murdmaasuusatamise tavadistantsidel toome lugejateni kolme olümpia kogemusega Aivar Rehemaa ekspertarvamused.

Naiste 4 x 5 km teatesuusatamises on lähtejoonel 14 võistkonda. Suure tõenäosusega jagavad medalid Skandinaavia riigid – Norra, Rootsi ja Soome. Kuid pinget peaks jätkuma võistluse lõpuni, sest kindlat favoriiti polegi.

Rehemaa panustab sedapuhku Rootsile. "Vaadates rootslannade minekut sel olümpial ja neil on terav Stina Nilsson – kui seal peaks lõpu peale minema, siis...," räägib Rehemaa ning jätab lause paljutähenduslikult pooleli. "Minu favoriit on praegu Rootsi, mitte Norra. Ja kolmandaks tuleb minu arvates Soome," lisab ta.

Kes võivad olla potentsiaalsed üllatajad? Rehemaa toob välja kolm nelikut: venelannad, šveitslannad ja sakslannad. "Eks päris palju sõltub sellest, mis taktikaga alustatakse," arutleb ta. "Kas mõni naiskond vaatab, et teistel on esimeses vahetuses sprinterid ja paneb kohe käigu sisse. Või sõidetakse hoopis tavavahetust. Kujutan ette, et naiste teatesõit tuleb huvitav."

Rehemaa jätkab: "Meeste teatevõistlus on alati põnev olnud, aga naistel on see mõnikord ebahuvitavaks muutunud, sest ühe võistkonna ülekaal on olnud liiga suur. Samas arvan, et nüüd niisugust olukorda ei teki – ükski naiskond ei tohiks teistest väga palju parem olla."