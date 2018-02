Eesti olümpiakoondise pesamuna, 17aastane mäesuusataja Tormis Laine õpib ja treenib igapäevaselt Austrias mainekas Stamsi suusagümnaasiumis, mille vilistlased on talimängudelt ja MMidelt võitnud üle saja kuldmedali.

Torminaatori hüüdnime kandev Laine kolis mäesuusakantsi 2011. aastal ning kuigi algne plaan nägi ette vaid ühte kooliaastat, läheb Otepäält sirgunud noormehel praegu Austrias juba seitsmes aasta.

Kui nii mõnigi Eesti noormäesuusataja on sportlasteele tõuke andmiseks läinud Soome alpikooli, siis Laine valik langes Austria kasuks lihtsatel põhjustel: on ju sealmail paremad mäesuusatajad kui meie põhjanaabrite juures ning kui on soov tippu pürgida, siis võiks seda teha võimalikult hästi.

Laine ei kolinud Austriasse üksi, vaid kogu perega. „See oli kohe algusest selge, et kui lähme, siis ikka terve perega. Õde ka veel sel ajal suusatas ja tahtis samuti Austriasse minna,“ räägib sportlane ning lisab, et pere oli kiiresti nõus kohvrid pakkima ja kolima.