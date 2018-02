Nõmme Kalju jalgpallimeeskond sõlmis kolmeaastase lepingu seni Sillamäe Kalevis mänginud Aleksandr Volkoviga, kes oli eelmisel hooajal 18 tabamusega meistriliiga paremuselt neljas väravakütt.

"Veel üks hunt liitus Kaljuga," pealkirjastas nõmmekate koduleht uudise. Tõsi - "volk" tähendab vene keeles hunti. Eile oli Kaljuga 1+1 lepingu alusel liitunud Rimo Hunt. Kui sõnademängu jätkat, on tegemist tõeliste väravahuntidega, sest eestlasest palluri arvele jäi mullu Levadias 20 tabamust. Kokku on Hunt meistriliigas löönud 60 ja Volkov 27 väravat.

"Väga meeldiv on liituda sellise professionaalse klubi ja võistkonnaga nagu seda on Kalju. Tahan siin mängijana areneda ning aidata meeskonnal saavutada kõik püstitatud eesmärgid," ütles Volkov Kalju kodulehele.

Abitreener Sergei Terehhov märkis: "Volkov tõestas ennast mängijana juba eelmisel hooajal Sillamäel, näidates, et temas on taset ja väravavaistu. Usun, et sel hooajal aitab ta meid kõrgete eesmärkide täitmisel.

Kalju avab meistriliiga hooaja 25. veebruaril, võõrustades Kuressaaret.