Saksamaa korvpalli kõrgliigas jäi Kristian Kullamäe koduklubi Oettinger Rockets 69:79 alla Würzburgile.

Kullamäe sekkus mängu kolmanda veerandaja lõpus ning tabas kiiresti ka ühe kolmese. Rohkem teda paraku platsile ei usaldatud ning tema saagiks jäigi ligi kolme ja poole minutiga kolm punkti.

Vastaste poolelt tegi kaasa endine Kalev/Cramo mängumees E.J Singler, kelle kontosse jäi samuti kolm silma.

22. vooru järel hoiab Oettinger 18 meeskonna konkurentsis 17. kohta, võidetud on vaid neli kohtumist. Würzburgi saldo on 12-10, millega hoitakse 9. kohta. Tabeli liider on 20 võidu ja 1 kaotusega Müncheni Bayern.

Juba esmaspäeval on 18aastane Kullamäe Tallinnas, et liituda Eesti rahvuskoondisega.