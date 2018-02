Reedene päev Rootsi rallil pakkus esimesena startinud meestele tõsist peavalu. Rajal oli palju värskelt sadanud lund ning piltlikult öeldes pidid esimesed mehed teistele teed puhtaks lükkama. Kõige kehvemas seisus oli M-Spordil kihutav valitsev maailmameister Sebastien Ogier, tema järel startis Ott Tänak Toyotal.

„Oli raske päev, kuid me ei saa mitte midagi teha. Esimesena startides teadsime, millised olud meid rajal valitsevad – eriti kiiruskatsete teisel läbimisel –, kuid olukord on hullem, kui ootasime,“ ütles Ogier pressiteate vahendusel. „Püüdsime paaril korral kiirust lisada, kuid sellistes tingimustes tuleb kõvasti võidelda, et lihtsalt rajal püsida. Tagaumised mehed võtavad sama raja ja iga auto läbib seda üha kiiremini.“