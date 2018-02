Täna 16. sünnipäeva tähistav trikisuusataja Kelly Sildaru on vaatamata noorele eale saavutanud väga suuri asju. Kaks kuldmedalit X-Mängudelt ja Dew Tour’ilt on temast kasvatanud juba oma ala legendi. Meenutame paari retrovideoga, kuidas Sildaru karjäär algas – juba väga noores eas oli ta omamoodi internetisensatsioon, sest tema videod näitasid, et tegemist on tõeliselt andeka tüdrukuga.