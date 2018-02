Rootsi rallil reedese päeva järel Junior WRC klassis kolmandat kohta hoidnud Ken Torn ja Kuldar Sikk katkestasid tänasel esimesel kiiruskatsel.

Esialgse info kohaselt sõitsid mehed rajalt välja, vigastada nad ei saanud. Torni jaoks oli tegemist MM-ralli debüüdiga ning seni oli ta omas klassis teeninud kolm kiiruskatse võitu. Liidrile Emil Bergkvistile kaotas ta eilse päeva järel 20,8 sekundiga.

Veel ei ole selge, kas Torn ja Sikk naasevad homme rajale või mitte.

Ken Torn and Kuldar Sikk didn't accomplish SS9 Torntorp after a roll. It cost Estonians to lose their position in overall top 3 which they held before this stage. pic.twitter.com/zXQWwAHSMe