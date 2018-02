Ankrunaine Marit Björgen sõitiski 3,4 sekundilise vahe muretult kinni ning hakkas ka tempot tegema. See oli kohe liiast Anna Netševskajale, mis tähendas, et venelased langesid esikoha konkurentsist. Kuldmedal jagati välja klassikalises duellis Björgeni ja Nilssoni vahel.

Ühtlasi oli see Björgenile 13. olümpiamedaliks, mida on täpselt sama palju kui Ole Einar Björndalenil. Enamat pole suutnud mitte keegi. Samuti kindlustas Björgen endale 7. olümpiakulla, mis on läbi aegade teine tulemus. 8 kulda on Björndalenil ja Björn Dähliel.