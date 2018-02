Pyeongchangi olümpial meeste ühekelgul hõbeda võitnud ameeriklane Chris Mazdzer ja USA naiste murdmasuusatamise koondise treener Matt Whitcomb rääkisid, et tegelikult saavad vaenujalal oleva USA ja Venemaa sportlased omavahel väga hästi läbi.

Mazdzer meenutas: „Paar nädalat tagasi pakkusid mitmed konkurendid mulle abi ja esile kerkis just üks venelane. Ta aitas mind tehniliste probleemidega. Lõpuks polnud sellest palju abi, sest oleme väga erinevate kabariitidega mehed, kuid fakt, et ta tahtis mind aidata, näitas, kuidas sport suudab erinevate kultuuride vahele silla luua. Spordi tõttu suudame inimlikul tasandil suhelda ja see ongi olümpia mõte.“

Whitcombile meenus, et ka tema juhendatav koondis on venelastelt palju abi saanud. Pyeongchangis oli omakorda Whitcomb see, kes ruttas appi rajal suusa kaotanud Aleksei Vitsenkole. Eriliselt puges talle aga hinge üks aastatetagune seik.

„Murdmaasuusatajad on üks perekond. Saame tihti abi nii venelastelt kui norralastelt ning proovime samaga vastata. Kolm aastat tagasi Davosis tuli terve Venemaa naiskond meie hotelli teed jooma ja küpsiseid sööma. Paljud ei rääkinud üldse sama keelt, kuid meie teadsime paari venekeelset sõna ja nemad oskasid veidi paremini inglise keelt. Veetsime koos suurepärase õhtu ja see on kindlasti üks seik, mida jään oma karjäärist alati mäletama,“ rääkis Whitcomb.