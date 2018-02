Soomlase Jari-Matti Latvala (Toyota) jaoks on tänavune Rootsi ralli alanud keeruliselt. 11. kiiruskatse järel on ta seitsmendal kohal, kohe tiimikaaslase Ott Tänaku ees.

Just 11. kiiruskatsel sõitis soomlane korraks ka rajalt välja, kuid tegemist oli õnneliku õnnetusega. Ta sai lõpuks üheksanda koha ja kaotas katse võitnud Thierry Neuville’ile (Hyundai) 6,8 sekundiga.

„Olen seda kiiruskatset sõitnud enam kui 20 korda ja tean seda peast. Olen siin alati esiviisikusse tulnud, aga nüüd on nii palju lund, et sõitsime rajalt välja. Õnneks ei jäänud me lume sisse kinni, aga sinna läks 3-4 sekundit,“ rääkis Latvala.

Tänak on hommikul soomlasega korralikult vahet vähendanud ja hetkel lahutab tiimikaaslasi vaid kaheksa sekundit. „Tänased esimesed kaks kiiruskatset läksid hästi, aga kaotasime Otile ikkagi liiga palju,“ ütles ta rallit.fi-le. Pärast kümnendat kiiruskatset kurtis Latvala eestlase kiiruse üle ka ralliraadiole: „Ott sõidab väga-väga kiiresti. Sõidan nii hästi kui suudan, kuid pean mõtlema, kuidas veel juurde panna.“

Ka 12. kiiruskatse järel oli soomlane hämmingus: „Ma ei tea, kuidas Ott suudab nii kiire olla. Ma ei suuda teda peatada, ta sõidab väga hästi“