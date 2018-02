Toyota rallitiimi juht Tommi Mäkinen kiitis Ott Tänaku oskusi. Eestlane pidi eile oma stardikoha tõttu küll kaaslastele teed puhastama ja kaotas palju aega, kuid täna võitis ta kaks esimest kiiruskatset. 11. kiiruskatse järel on Tänak kaheksandal kohal.

„Täna on ta näidanud imelist minekut, Ott sõitis suurepäraselt. Oleksin ise tahtnud omal ajal samamoodi sõita,“ ütles neljakordne maailmameister Mäkinen.

Kui eile läks Tänak kiiruskatsel rajale teisena, siis täna on ta stardireas viies. „Täna on täiesti uus ralli. Meil on parem stardipositsioon, mis pole küll parim, aga kindlasti mitte ka kõige kehvem. Rehvid haakuvad nüüd paremini,“ arutles Tänak.