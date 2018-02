Õhtuleht kasutab Pyeongchangi olümpiamängude ajal erinevate alade kommenteerimisel asjatundjate abi. Murdmaasuusatamise tavadistantsidel toome lugejateni kolme olümpia kogemusega Aivar Rehemaa ekspertarvamused.



Naiste 4 x 5 km teatesõidus tõi võidukalt finišisse norralannade ankrunaine Marit Björgen, kes edestas lõpujoonel Pyeongchangi sprindi olümpiavõitjast rootslaste viimase vahetuse sõitjat Stina Nilssonit 2 sekundiga. Pronksmedalile sõitsid ennast Venemaa olümpiasportlased.



"Seda poleks mina uskunud, et kui Björgen ja Nilsson tulevad lõpuni peaaegu koos, siis Björgen rootslannalt eest ära uisutab," tunnistab Rehemaa. "Ju tehti nii kõva tempot, et Nilssonil lihtsalt polnud midagi enam vastu panna."



"Kui sa pead pedaal põhjas sõitma ja kogu aeg punases panema, siis on loogiline, et ei suuda sellist lõppu teha, sest oledki enne juba läbi. Vastasel korral pole täna variantigi, et Stina Nillsson kaotaks lõpuspurdiga Björgenile."



Tänase võiduga viis Björgen oma olümpiakuldade koguarvu seitsmeni, erinevat värvi medaleid on tal koos juba 13. Lisaks ootab naisi veel ees 30 km klassikasõit, kus norralannal on võimalik tõusta Björn Daehli ja Ole Einar Björndaleni kõrvale, kaheksa kulla peale.



"Naisterahva puhul on see täiesti ... mul pole lihtsalt sõnu, ulme," sõnas Rehemaa. "Isegi praegu juba, aga kui ta juhuslikult veel saab, siis ma ei oskagi selle kohta midagi öelda. Arvestades, et esimene medal tuli ju 2002. aastal."



Eile pakkus Rehemaa, et Soome tuleb kindlalt medalile, paraku jäid nad täna esimesena poodiumilt välja. "See ongi teatevõistluse võlu, et ei koosne ühest-kahest naisest, vaid peab olema ühel päeval neli võimalikult head sportlast," selgitab suusataja. "Eks soomlased arvasid ise ka, et naiste teatesõit on neil vast isegi kõige kindlam medal, aga sport ongi huvitav ja ettearvamatu."