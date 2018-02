Õhtuleht kasutab Pyeongchangi olümpiamängude ajal erinevate alade kommenteerimisel asjatundjate abi. Laskesuusatamises saame lugejatele vahendada ekspertarvamusi mitmetel MMidel võistelnud Margus Aderilt.

Naislaskesuusatajad jagasid täna Pyeongchangis välja viimase individuaalse medalikomplekti. 12,5 km ühisstardiga sõidu võitjaks tõusis Anastassija Kuzmina (1 möödalask), kes edestas finišis Darja Domratševat (1) 18,8 ja Tiril Eckhoffi (2) 27,7 sekundiga.

Margus Ader...

...Anastassija Kuzmina kuldmedalist kahe hõbeda kõrvale: "Temal on kõik see ainult lisa, mis on tulnud. Arvan, et ta oleks ühe hõbedagagi rahul olnud. Dahlmeieril on kaks, Kuzminal üks kuld, aga tänane võistlus oli nende mängude esimene kindla süžeega võistlus, kus esimene jäi algusest peale esimeseks. Kuzmina lasi ainult ühe trahvi, mis on tema kohta ülihästi lastud."



...närvide mängust viimases tiirus, kui Kuzmina viivitas viimase lasuga ligi kümme sekundit: "Need on need hetked, kus ka kõige suuremad meistrid hakkama ei saa. Sul hakkab paratamatult pea tööle ja mõtted liiguvad selle peale, et tulemus on nii suur. See on kõik juba nii hästi tehtud ja kuidas ma selle lõpu ära teen. Siis tulevad need lasud ja ka kõige suuremad eksivad."

...MK-sarja üldliider Kaisa Mäkäräinen jäigi Pyeongchangis individuaalmedalita: "Laskesuusatamises on konkurents nii tugev, et see pole nii nagu murdmaas. Seal, kui Kläbo jäi 15+15 suusavahetusega sõidus kullast ilma, siis see oli talle enne rohkem välja jagatud, kui laskesuusas. Mäkäräinenil on kõik suurvõistlused rasked olnud ja ju see on tema nõrk koht. 75 poodiumikohta läbi karjääri, aga konkurents on kõva. Ükskõik kui hea sa rajal oled, kaks ala tuleb kokku viia ja ei ole neid medaleid lihtne võita. Nüüd peaks olema ime, kui segateatesõidus medali saavad, aga imesid juhtub ja väike šanss on."



...perekond Björndalen saab medali üle rõõmustada, sest laskesuusakuninga abikaasa Darja Domratševa tuli hõbedale: "Darja on kindlasti rahul, sest vaevalt ta kullahunnikut läks võtma. Võrdseid naisi on meil neli-viis-kuus. Kuzmina ja Dahlmeier on oma kätte saanud, Darja sai ka nüüd, Mäkäräinen jäi ilma.



...kelle otsa tasub vaadata naiste teatesõidus?: "Tahaks, et keegi pakuks sakslannadele konkurentsi. Rootsi on tõestanud siin, et on heas hoos, Valgevene ja Ukraina mitte nii väga, kuid tegu ikkagi Sotši olümpiavõitjatega. Ootan põnevat heitlust. Saksamaa on küll favoriit, aga konkurente on kõvasti.