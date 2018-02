Hing jääb täna pigem rahule, lausus ta Eesti ajakirjanikele. "Ei olnud midagi imelist, praegusel hetkel selline keskmine. Võib-olla isegi gramm kõrgem hüpe sai tehtud. Täna õhtul midagi otseselt kripeldama ei jää. Tase on nagu ta on praegu, midagi teha ei ole. Imet oli siit väga raske korda saata."

Nõmme lisas, et tegevus on teada, kuidas samm edasi teha. Nüüd on aeg tegutsema hakata. "Tehniliselt on mõned parandused vaja teha. Olen praegu proovinud hoida tehnilise poole mingil tasemel, aga vaja on teha julgeid muutusi. Füüsiline ja kõik muu on valmis väga kaugeteks hüpeteks. Natuke jääb tehnika taha."