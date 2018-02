Õhtuleht kasutab Pyeongchangi olümpiamängude ajal erinevate alade kommenteerimisel asjatundjate abi. Murdmaasuusatamise tavadistantsidel toome lugejateni kolme olümpia kogemusega Aivar Rehemaa ekspertarvamused.

Meeste 4 x 10 km teatesuusatamise eel on põhiliseks küsimuseks, et kas keegi suudab norralastele vastu saada? Kuigi selline mõttekäik tundub igati loogiline, ei soovi Rehemaa ise sellesse paati veel hüpata.



"Varasematel aastatel on ka olnud ainult, et Norra Norra Norra, aga lõpuks tuleb ikka väga tihe võistlus," sõnas kolmekordne olümpialane. "Mehed sõidavad natukene targemalt ja taktikalisemalt ning küpsemalt. Ma ei näe, et praegu keegi nii hullult üle oleks, et lihtsalt eest ära sõidaks. Kardan, et kulla saatus laheneb lõpusirgel. See on selge, et norralastel on neli kõva meest olemas ja selle pärast nad kullapretendendid ongi, aga paber tihti ei maksa," arvab Rehemaa.



Kui norralastele konkurente otsida, vaadatakse esmalt nende naabrit rootslaste otsa, kellel on välja panna kolm väga head sõitjat, aga... "Kõige reaalsemad vastased on ehk tõesti rootslased, aga meeste 10 km on selline, et selle suudavad väga paljud mehed ära kannatada," sõnab Rehemaa. "Ma ei ütleks, et Rootsi on ainus konkurent Norrale. Seal on veel Venemaa ja ka Soomel on paberi peal väga tugev võistkond"



"Meeste teatevõistlusi sõidetakse nii vähe. Ka see aasta pole MK-sarjas sõidetud. Tavaliselt kulgetakse enamus vahetusi ikkagi koos ja vähe tiime jääb reaalselt maha. Kolmandas vahetuses ehk hakatakse vahesid tegema, aga alguses liigutakse ikkagi koos ja siis sõltub juba treeneri taktikast, et mis mehed valinud ja kuidas sättinud.

Kui esimeses vahetuses on teadlikult nõrgemad mehed ja seal piitsa ei anta, kannatab Saksamaa või Šveitsi nõrgem sportlane selle valu ära ja lõpus on neil võrdväärne mees välja panna, kellega jalga lükata."