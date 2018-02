Pyeonchangi taliolümpiamängud on nõudnud oma esimese ohvri. Ööl vastu laupäeva suri meediakülas akrediteeritud ajakirjanik.



Täna hommikusel pressikonverentsil sõnas korralduskomitee esindaja Baik You Sung, et meediatöötaja avastati hommikul oma toast kui teda äratama mindi. Kuna ajakirjanik äratusele ei reageerinud, kutsuti kohale politsei ja kiirabi, kes mehe haiglasse viisid, kus ta hiljem surnuks kuulutati. Surma põhjus on praeguse seisuga veel teadmata.



Portaali Around the Rings andmetel oli tegemist Jaapani uudisteagentuuri korealasest töötajaga.