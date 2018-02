„2010. aasta MK-sarja esinumber Kaisa Mäkäräinen on suurvõistluste ebaõnnestuja.“ Nõnda pealkirjastas Iltalehti spordiajakirjanik Santtu Silvennoinen oma tänase kolumni.

Pyeongchangi olümpia naiste laskesuusatamise ühisstardist sõidus sai Mäkäräinen kümnenda koha. „Olen pettunud ja kurb,“ tunnistas 35aastane sportlane, kelle jaoks on tegemist karjääri viimase olümpiaga. Pyeongchangis sai ta tavadistantsil 13., sprindis 25. ja jälitussõidus 22. koha. Eesmärk oli vähemalt medal, kuid pigem läks soomlanna kulla järele.

Iltalehti kolumni juurde tagasi tulles tuleb tunnistada, et Mäkäräinen pole karjääri jooksul jäänud medalita. Kaugel sellest: ta on 2011. aasta maailmameister, lisaks on naisel MMidelt kirjas ka hõbe ja neli pronksi. Olümpial jäi ta aga alati tühjade pihkudega.

MK-sarjas on Mäkäräinen esinenud tunduvalt kõrgemal tasemel. Kokku on ta võitnud 22 etappi ja jõudnud 75 korda poodiumile. Hooaegadel 2010-11 ja 2013-14 krooniti ta sarja üldvõitjaks. Eriti säravalt on Mäkäräinen esinenud sprindis ja jälitussõidus, kus on vastavalt kirjas 26 ja 28 MK-etappide poodiumit.

Numbreid vaadates ei jäägi muud üle, kui Iltalehtiga nõustuda – Soome selle kümnendi säravamaid naissportlasi pole suutnud tiitlivõistlustel loodetud taset näidata.