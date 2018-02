Õhtuleht kasutab olümpiamängude ajal erinevate alade kommenteerimisel asjatundjate abi. Suusahüpetes saame lugejatele vahendada ekspertarvamusi kolmel olümpial võistelnud Jens Salumäelt, kes oli 2006. aasta Torino mängudel suurel mäel 23. ja normaalmäel 32. Praegu Soomes elav Salumäe jälgib lemmikala pidevalt ja on suusahüpete telgitagustega suurepäraselt kursis.





Meeste suusahüpete suure mäe võistlusel avas oma Pyeongchangi medaliarve Poola, sest normaalmäe võistlusel esimesena medalita jäänud Kamil Stoch kandus täna kahe hüppe kokkuvõttes kõige kaugemale ning edestas sakslast Andreas Wellingeri 3,4 punktiga. Pronksmedali viis Norra Robert Johansson.



Eesti suusahüppajad Martti Nõmme ja Artti Aigro said 50 mehe konkurentsis vastavalt 43. ja 48. koha.



Jens Salumäe...



...Kamil Stochi vigade parandusest: "Täna oli aus võistlus. Loomulikult tänane ilm soosis Kamilit, sest puudusid vastutuuled, kus tema on küll alati kindel, aga teised on veel paremad. Tema ainukene tõsine konkurent oli täna Wellinger, kellel oli teisel hüppel parajalt õnne, aga ka tema medal oli välja teenitud.



...norralaste trio kohtadest, kes lõpetasid vastavalt 3., 4. ja 5. postitsioonil: "Norralased pabistasid esimeses voorus. [Lõpuks medalita jäänud] Tande ja Forfang tegid teise hüppe siiski juba vabalt, seal enam pinget polnud peal."



...oma ennustusest, et kolmikvõit Norra läheb: "Ma eeldasin, et täna on samasugune ilm nagu eile või nagu koguaeg on olnud, aga täna oli esmakordselt tuulevaba. Norralased on head lendajad ja oskavad tuult hästi ära kasutada."



...meie poiste võistlusest: "Artti Aigrolt polnud otseselt midagi täna oodata, sest tema eesmärk oli juba täna võistlema pääsemisega täidetud. Sellise hoo pealt, kui tuult ka pole, pole mõtet imesid loota. Martti Nõmme küll parandas tulemust. Ta sai jalast tõuget lõpetatud ning olgugi, et on vaja seda kõike veel vabamaks saada ja kõrgust hüppele juurde panna, siis läks kõik ootuste kohaselt.



...hinne meie suusahüppajatele Pyeongchangis?: "Raske panna hinnet, sest nad täitsid tegelikult ju eesmärgi. See oleks olnud pettumus, kui keegi poleks kusagile võistlema saanud. Neil on ikkagi mingisugune tase ja see on tähtis. Olümpial on hea, et seal on palju treeninguid ja seal tuli neil õnnestumisi, mis annab poistele lootust ja enesekindlust juurde. Raske panna hinnet kui ootusi polnud, aga nad tegid ära selle, mis tegema pidid.