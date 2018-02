Veel enne, kui Ilja Kovaltšuk hakkas ameeriklastele väravaid uhama, jõudis tema tundepuhang välja vihastada ... venelastest naishokimängijad! Nimelt viidi Kovaltšuk ja teisedki OAR-i hokimängijad Kanada ja venelannade mängu vaatama, see läks, nagu ta läks, aga hiljem viskas Kovaltšuk, et naised andku andeks, aga tema ei arva naiste hokist suurt midagi ... Ja mis juhtus? Mõned venelannad ütlesid otse välja, et suure iidoli jutt solvas neid, aga siis läksid ja tuuseldasid Šveitsi ja on OM-i poolfinaalis, kus tuleb mängida ... jälle Kanadaga. Ehk ütles Kovaltšuk seda meelega, sest „partei käskis“ ...

Uperpalle see olümpiaturniir on visanud vägagi korralikult. Venelased on mängu käima saanud, USA proovis vahepeal suisa kakelda, aga hoopis kaotasid nulliga. Kovaltšuk ja teine SKA mees, Nikolai Prohhorkin, viskasid kumbki kaks väravat. Märge ajalukku – Kovaltšuk on nüüd kõige rohkem OM-del väravaid visanud Vene hokimees ja Prohhorkin jälle see tüüp, kelle käest Vene ajakirjanikud pärisid, et kas ikka puhas uriin on olümpiale kaasa võetud ja said jaatava vastuse ...

Venelased tahtsid ameeriklastele lõpuvileni teada anda, et täna on jääl ainult üks meeskond, sest päris lõpu eel saatis Znarok silmagi pilgutamata ülekaalus välja kõige kõvemad tegijad ja see ei mahtunud USA peatreeneri Tony Granato hinge. Tema arvates tulnuks jalg „pedaalilt“ maha võtta, sest võitja oli ju selgunud ja vastast tuleks austada. Põhja-Ameerika profispordis on niimoodi kombeks. Kanada ajakirjanike väitel olevat Granato omadele röökinud, et võtke nad maha! Päris löömaks (veel) ei läinud. Ei ole ise suurem asi panustaja, aga kui keegi poolearuline uskus, et Sloveenia saab selles grupis teise koha, siis saab nüüd proua peenesse restorani viia. Tiitlikaitsja Kanada sai esimese kaotuse, Korea lagunes lõpus Šveitsi vastu täiesti laiali, aga suures plaanis ei tähenda see suurt midagi. Seevastu on homme suured mängud. Eriti Soome ja Rootsi, kusjuures nad võivad mõlemad otse veerandfinaali pääseda. Ei tea, kas lepivad kokku ... Seda ei saa me kunagi teada, aga kuna Soome naised saatsid rootslannad korralikku nokauti, siis ...