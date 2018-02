Tšehhitar Ester Ledecka lõhkas täna Pyeongchangi olümpiamängudel tõelise üllatuspommi. Lumelaua paralleelslaalomis ja -suurslaalomis kahel korral maailmameistriks tulnud neiu krooniti olümpiavõitjaks, kuid seda mitte lumelaual vaid mäesuusatamises.



22aastane Ledecka võitis olümpiakulla ülisuurslaalomis. Seda hoolimata asjaolust, et suuskade ja keppide abil on ta viimase kahe aasta jooksul mäest alla tulnud vaid käputäis kordi. MK-sarjas oli neiul varasemast parimal juhul ette näidata 7., ülisuurslaalomis aga sootuks 19. koht.



Esimese sportlasena nii mäesuusataja kui ka lumelaudurina olümpiamängudel võistelnud tšehhitar edestas täna 0,01 sekundiga Sotši olümpiavõitjat, austerlannat Anna Veithi. Pronksile sõitis end Liechtensteini esindaja Tina Weirather (+0,11).



"Kuni tänaseni arvasin, et olen lumelaual osavam," sõnas 26ndalt kohalt teist laskumist alustanud tšehhitar pärast võistlust. Seda arvas ka kogu ülejäänud maailm, sest näiteks ülekande eest hoolitsenud NBC jõudis juba tiitlikaitsja Anna Veithi võitjaks kuulutada ning ülekandega edasi minna.



Ometi tuli siis, laenatud suuskadel (!), mäest alla Ledecka. Tšehhitar laskus Pyeongchangi suurslaalomi olümpiavõitja, ameeriklanna Mikaela Shiffrini libisevate jalavarjudega, ning tegi seda nii osavalt, et napsas kahekordse MK-sarja üldvõitja Veithi ees kõige kirkama medali endale.



"Mul pole aimugi, mis siin juhtus," sõnas üllatustšempion hiljem. "Finišis arvasin, et ajavõtusüsteemis on mingi tõrge. Vaatasime emaga üksteisele otsa ja olime mõlemad täielikus segaduses."



Võistluse järgsele pressikonverentsile ilmus värske olümpiavõitja üllatuslikult aga suusaprillides. "Ma pole valmistunud nagu teised tüdrukud. Mul pole meiki peal," sõnas Ledecka ausalt.





Ester Ledecka. (STRINGER)