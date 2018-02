Ott Tänak ja Martin Järveoja lähevad Rootsi ralli viimasele päevale vastu üheksandalt positsioonilt, kaotades liider Thierry Neuville'le 3.41,3.



12. kiiruskatse järel hoidis Tänak kaheksandat positsiooni. Silme ees terendas tiimikaaslane Jari Matti Latvala, kes oli vahetult eestlase ees, 0,5 sekundi kaugusel. Seejärel saabus aga saatuslik 13. katse.



Tänaku eest startinud Kris Meeke tegi katse alguses sõiduvea ning kihutas lumevalli. Kuigi britt sai oma Citroeni tagasi rajale, sai masin avariis viga ning Meeke liikus rajal tunduvalt aeglasema tempoga.



Nii püüdiski Tänak ametivenna katse keskel kinni, kuid temast möödasõitu üritades põrkasid masinad kokku ja eestlase Toyota lõpetas lumekuhjas.

Tänaku kommentaar rallipargist: "Tegelikult oli võrdlemisi lihtne olukord. Katse alguses oli Krisil mingid probleemid masinaga ja jõudsime talle järele. Selles kohas oli tee üpriski kitsas, kuid mulle tundus, et ta tõmbas tee äärde, et mind mööda lasta. Kuigi olin alguses kõhklev, otsustasin minna, kuid just selle hetkel keeras ta teele tagasi ja siis meie intsident juhtuski."



Kuidas aga hindas eestlane tänast võistluspäeva, kui õnnetu kokkupõrge välja jätta? "Hommikused tingimused olid päris head," sõnas Tänak. "Pärastlõunal polnud küll sama raske kui eile, sest mõned autod olid meie ees, aga ikkagi keeruline. Vähemalt oli rohkem ralli moodi, kui eile."



Tänaku sõnul on sellised pikad rallipäevad küll kurnavad, kuid üldiselt pole häda midagi. "Eks me peame Martiniga koos autos istuma ja kohati tunneme ennast päris üksikuna," sõnas ta naljatledes. "Teglikult on tore autodega metsa vahel sõita ja vahepeal vaikuses ka linnulaulu kuulata."



Kas homme läheb Tänak ikkagi täiega sõitma? "Punktikatse on ikka tähtis, aga stardipositsioon jätab oma jälje, sest võistlus on väga tihe ja iga väike detail loeb. Peame targad olema, et ka Mehhikoks hea stardipositsioon saada," sõnas saarlane.