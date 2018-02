Eesti aja järgi täna kell 8.15 algavas meeste murdmaasuusatamise 4x10 km teatevõistluses osaleb 14 riiki. Meie koosseis on vastavalt stardijärjekorrale Andreas Veerpalu, Algo Kärp, Karel Tammjärv ja Raido Ränkel.

Mõned päevad tagasi oli veel lahtine, kas neljas liige on Ränkel või sprinter Marko Kilp. Treener Anti Saarepuu selgitas Õhtulehele, et määravaks pusletükiks sai lõpuks hoopis Veerpalu.

"Arvasin, et Andreas on õige valik klassika esimeseks vahetuseks ja Algo on niikuinii klassikamees. Markot ei soovinud uisku panna," lausus Saarepuu.