"Sõitsin raskeid kohti natuke ettevaatlikumalt, kuna [päris paljud] esimestest meestest sõitsid välja. Seda üritangi teises sõidus muuta," lausus Laine. "Siin on nii jäine ning rada pehmemaks ei lähe, aga augud tulevad ikka sisse.

Eesti olümpiakoondise 17aastase pesamuna sõnul oli raske enne starti öelda, kui palju ta rünnata saab. Ent Laine kinnitab, et üritab teisel laskumisel neid asju, mida ta esimesel korral valesti tegi, muuta.

Mäesuusataja Tormis Laine tegi täna Pyeongchangis meeste suurslaalomis oma olümpiadebüüdi. Ta jääb esimese laskumisega rahule, kuigi tõdeb, et oleks võinud rohkem rünnata ja gaasi anda.

Kui on jäised augud, siis hakkab jalgade alt värisema, seda ei saa kontrollida ja seepärast läheb ka palju aega raisku. Aga esimesed tüübid on selle välja sõitnud, et nad saavad alguses startida."