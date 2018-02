Pyeongchangi talimängudel meeste suurslaalomis 40. koha saanud Tormis Laine usub, et tunneb ennast slaalomis juba nagu kala vees.

Kui pärast esimest laskumist ütles Laine, et ta oleks võinud rajal veidi agressiivsem olla, siis teisel laskumisel õnnestus tal rada rohkem rünnata. "Paar viga küll tuli, aga pigem olen sellega rahul, et andsin endast kõik ja rohkem mul sees polnud. Pigem teen paar viga, kui tunnen pärast sõitu, et oleks võinud endast veel anda," rääkis mäesuusataja.

Laine kaotas kahe laskumise kokkuvõttes olümpiavõitjaks tulnud austerlasele Marcel Hirscherile 12,84 sekundit. "See näitab, et teame, mille kallal tööd teha ja selle järgi saab pärast vaadata, kui tööd on tehtud - näiteks nelja aasta pärast -, mis siis vahe parematega on, kui just ise parim ei ole. 12 sekundit pole minu kohta halb. Olen 17 aastat vana ja paremad aastad on veel ees," ütles ta.

Üks selgeid arengukohti on füüsis ning seda tunnetab ka Laine. "Arvan, et Hirscheri reie ümbermõõt on minu omast kaks korda suurem. Tööd on veel kõvasti teha," lausus noormees.

Tuleval neljapäeval sõidetakse Pyeongchangis meeste slaalom ning Laine arvab, et kui ta suudab tänast 40. kohta parandada, saab ta olümpiaga rahul olla. "Slaalomiks tunnen ennast juba nagu kala vees, kindlasti paremini kui täna ja slaalomis on ilmselt stardikoht ka parem. Lisaks on tänavu ka slaalomi vorm parem olnud," sõnas Eesti olümpiakoondise noorim liige.