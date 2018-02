Eesti murdmaasuusatamise teatemeeskonna avavahetust sõitis Pyeongchangi taliolümpial Andreas Veerpalu, kes andis Algo Kärbile vahetuse üle eelviimasel ehk 13. kohal.

Veerpalu kaotas kiireimat minekut näidanud Aleksei Poltoraninile (Kasahstan) 1.36,8, aga šveitslane Baumann oli temast omakorda pool minutit aeglasem.

"Üritasin lõpuni pingutada, et Algo saaks kellgagi koos minna. Alguses läks päris raskeks, sain väikese haamri. Siis hakkas teistel ka raske ja see andis motivatsiooni, et neid kinni püüda. Mingil määral see õnnestus," rääkis Veerpalu Eesti ajakirjanikele.

Veerpalu kinnitas, et Eesti eesmärk oli rajale minnes 10. koht, mis tagaks nelikule Eesti olümpiakomitee toetuse.

Teist klassikavahetust sõitnud Algo Kärp ei suutnud Eesti kohta parandada ja oleks soovinud paremid suuski. "Võitlesin täna kõigega. Jäi nii libisemise kui ka pidamise taha. 50 km sõidus sellise suusaga võistelda ei anna. Tahtsin (kolmanda vahetuse mehele) Karel Tammjärvele normaalse positsiooni anda. Andsingi, sest talle meeldib konkurente püüda väikese vahega," ütles ta.