"Tartu Maraton on Eesti talvine laulupidu, mis toob igal aastal kõigist Eesti nurkadest ja ka maailma kõige kaugematest paikadest kokku tuhandeid suusasõpru," kirjutab Tartu Maratoni koduleht. Täna peeti juba järjekorras 45. võistlus, mille start veidi aega tagasi anti. Viska pilk peale Õhtulehe pidevalt täienevale galeriile ja ehk leiad mõne tuttava!

Põhi- ehk 63 km distantsil jõudis esimesena finišisse prantslane Antoine Auger, ajaga 3:08.16,1. Ka teine, kolmas ja neljas koht läksid Prantsusmaale. Parima eestlasena lõpetas Martti Himma finišijoone viiendana, võitjast 4,4 sekundit hiljem.



„Uskumatu! Ma tõesti ei lootnud täna võita, pigem mõtlesin, et ehk õnnestub lõpetada esikümnes,“ ütles Auger



„Sõidu esimene pool oli pigem rahulik ning kuskil 3-4 km enne lõppu tundsin end veel hästi, aga siis panid prantslased teise käigu sisse. Täna ei olnud kahjuks nii palju jõudu, et lõpusirgel nendega asju lahendada. Kokkuvõttes siiski väga lahe päev, sest üle pika aja sai pikal Tartu Maratoni rajal võistelda,“ sõnas Himma.

Tartu Maraton. (Aldo Luud)

Parim naine oli Maria Graefnings Rootsist, kes sai kirja aja 3:18.51,0. Üldarvestuses lõpetas ta 26ndana. Edukaim estlannana oli Anette Kasemets, kes sai naiste seas kuuenda ja üldarvestuses 98. koha.



„Täna oli keeruline, sest rajal oli palju värsket lund, mis tegi olud aeglasemaks. Aurelie on terve hooaja olnud imelises hoos, aga tänane näitas, et ta on siiski inimene. Tundsin end sõidu edenedes üha tugevamini ja olen praegu väga õnnelik!“ ütles võidunaine pärast finišit.