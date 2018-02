Ralli sai Eesti spordisõbrale igati hea alguse, kui neljapäeval sõidetud lühikese avakatsega haaras Tänak juhtohjad. "Homme on võtmepäev, vaatame, mis ilm teeb. Igatahes kavatsen suruda, ükskõik, mis tingimused on," ütles rahulolev Tänak pärast korraliku starti.

Kui esimestel kiiruskatsetel olid olud igati head ja teed puhtaks lükatud, siis alates kolmandast katsest enam mitte. Rajale läksid sisuliselt sahatööd tegema esimesena startinud Ogier ja Tänak kohe tema järel. Pidev lumesadu tähendas seda, et neil meestel on sõidurõõmu väga vähe.

"Korraldajad võivad kuradile käia! Viimasel kuuel kilomeetril pole sahk üle käinud. Lükkasime ise lund nagu sahaga. Ilmselt sõidame aeglasemalt, kui madalama klassi autod," põrutas Tänak neljanda kiiruskatse järel, kui ta oli langenud seitsmendaks ja kaotust liidriks tõusnud Neuville´ile 20 sekundi ringi.

Kogu teine päev kujuneski suureks kannatamiseks. Kehv stardipositsioon tähendas, et Tänak paiknes stabiilselt 10ndate kohtade piirimail ning lõpetas reede üldkokkuvõttes 9ndana. Kaotust liidrile poolteist minutit. Ogier´ seis oli veelgi raskem - positsioon 12. ja kaotusminuteid ligi kolm!

"Väga keeruline päev, midagi niisugust pole ma kaua aega kogenud. Aegu vaadates ei oskaks ma nagu üldse sõita. See pole tore, kuid peame sellega leppima. Tuleb ka järgmine ralli. Auto on hea, kuid stardipositsioon mängib meie kahjuks," ütles Tänak päeva lõpetuseks. Samuti oli ta õhtuks rahunenud ning vabandas korraldajate ees oma väljaöeldu pärast.

Kolmandal võistluspäeval keerati stardinimekiri ümber ning läks kohe lõbusamaks. Viiendana rajale tuisanud Tänak alustas kahe katsevõiduga ning lõpetas kolmanda teisena. Ta tõusis kokkuvõttes kaheksandaks ja lähenes jõudsalt ka meeskonnakaaslasele Jari Matti Latvalale.

Pärast hooldusala oli Tänak taas nobe ning soomlasest lahutas teda vaid pool sekundit! Paraku juhtus järgmisel kiiruskatsel aga ralli saatuse otsustanud kokkupõrge. Eestlane oli 13. katsel kinni püüdnud tehniliste probleemide küüsis vaevelnud Kris Meeke´i, kellest ta üritas mööduda. Paraku läks ettevõtmine aga nii kurvalt, et Tänak sõitis konkurendile otsa ja jäi lumevalli kinni.

"Tegelikult oli võrdlemisi lihtne olukord. Katse alguses oli Krisil mingid probleemid masinaga ja jõudsime talle järele. Selles kohas oli tee üpriski kitsas, kuid mulle tundus, et ta tõmbas tee äärde, et mind mööda lasta. Kuigi olin alguses kõhklev, otsustasin minna, kuid just selle hetkel keeras ta teele tagasi ja siis meie intsident juhtuski," kirjeldas Tänak juhtunut.

Igatahes kaotas Tänak katse lõpus kiirematele üle kahe minuti ja langes taas üheksandaks. Ees ja taga tükk tühja maad. Meeke´i võistlus oli aga laupäevaks sootuks lõppenud.

Kuigi kokkupõrge oli suhteliselt tugev, siis Tänaku auto jäi terveks ning päeva eelviimasel katsel noppis ta veel ühe katsevõidu. Enamat paraku enam püüda polnud.

Viimast ehk neljandat päeva alustas Tänak traditsiooniliselt katsevõiduga. Kaheksandat kohta hoidnud Suninenist lahutas teda 1.05,1 ning edu kümnendana kulgenud Ogieri ees 53,3 sekundit. See tähendas, et püüda jäid veel vaid punktikatse magusmõru boonus. Nõnda säästiski eestlane eelviimasel katsel rehve.

Samal ajal hoidis turvaliselt 16,2 sekundiga Craig Breen´i ees liidrikoht Neuville. Kolmandal kohal püsis Andreas Mikkelsen, kes omakorda Breen´ist 13,4 sekundiga maas. See tähendas, et poodiumivõitluses oli puhta sõiduga oli raske kellelgi oma positsiooni parandada.

Samas järjestuses ka ootuspäraselt üle finišijoone tuldi. Viimasel punktikatse saak jagunes nõnda: Esapekka Lappi 5, Ogier 4, Mikkelsen 3, Neuville 2, Tänak 1.

Kokku jäi Tänaku saagiks seega 9. koha 2 punkti pluss 1 boonus punktikatselt.

Sealjuures Ogier, kes pidi rajale minema neljandana, jäi viimasele katsele ülesõidul seisma ja lasi endast teised mööda. Lõpuks startis ta viimase WRC masinana, teenis kõvasti trahvisekundeid ja langes esikümnest välja. Sellega kaotas ta ühe punkti, ent ilmselt teenis neli.

Miks ta nii tegi? Tahtis paremat stardipositsiooni punktikatseks. Ilmselgelt veidi ebasportlik käitumine, kuid reeglid lubavad seda ja hooaja lõpuks on iga viimne kui punkt tähtis!