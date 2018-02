Eesti murdmaasuusatamise teatemeeskonna kolmandat vahetust sõitis Pyeongchangi taliolümpial Karel Tammjärv, kes tegi korraliku sõidu ja tõstis Eesti 13. kohalt 11. positsioonile. Ankrumees Raido Ränkel tõi Eesti finišisse 12. kohal, vahe kulla võitnud Norraga jäi 5.16,8.



"Vinge!" oli Tammjärve esimene kommentaar Eesti ajakirjanike juurde jõudes. Täpsustava küsimuse peale, mis on vinge, vastas ta nii: "See, mis toimub! Enda sõidu kohta oskan ainult seda öelda, et võtsin ühe mehe kinni ja teise peaaegu kinni. Andsin endast kõik. Lihtsam on konkurente püüda kui olla jälitatav. "

"Eesmärk oli kokkuvõttes saada 10. koht. Raha rahaks (esikümnekoht toonuks nelikule järgmiseks kaheks aastaks EOK toetuse), aga 10 on selline ilus number. See oli kõva pähkel, aga teisalt realistlik ja käegakatsutav eesmärk," lisas tartlane.

Tammjärv kuulub Team Haanja ninameeste hulka, aga rahast või selle puudumisest ei soovinud ta pärast võistlust pikemalt rääkida. "Meid on EOK toetus kõvasti aidanud, aga raha on alati liiga vähe. Teda kulub alati rohkem kui seda on. Praegu pole mõtet arutada, (kas jätkame spordiga või mitte), tänane võistlus polnud selle peale, kas saame raha või mitte," sõnas ta.