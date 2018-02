Eesti teateneliku ankrumees Raido Ränkel tõi meeskonna finišisse 12. positsioonil. Oma vahetuses näitas ta 14 mehe seas 11. aega.

„Võistlus on alati üks kuradi paras võitlus," lausus Ränkel Eesti ajakirjanikele. "Võib-olla Kläbo sai seal tirrida (loe: vabakäiguga suusatada), ülejäänud mehed pidid kindlasti koguaeg võitlema. Endal sama. Läksin algusest peale šveitslast [Roman Furgerit] püüdma. Sain kätte, aga teadsin, et ta on tunduvalt kõvem kui mina. Tavadistantsi 12. mees, teadsin ta võimeid ja lõpus pani ta end maksma."

Millal mõistsid, et ihaldatud 10. kohta täna ei tule? "Sisimas lootsime, et ehk õnnestub kümne sekka. Äkki mõne suurriigil, Kanadal või kelellgi on kehv päev. Aga esimesest vahetusest oli näha, et kõik on päris hästi häälestunud, et 10. koht on päris keeruline."

Mis edasi? "Koju võiks minna juba. Pikalt siin olnud, superseisundit ei ole. 50 km kindlasti ei võistle. See on natuke palju, võib-olla ei jõua läbigi sõita."

Paarissprindi kohta ütles Ränkel, et treener Anti Saarepuu otsustab.