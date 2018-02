Venemaa saadi kätte, et vahetuse parimale ei ole kaotus päris 15 sekundit, aga väga kõva sõit, mida me ka ootasime (oma vahetuse 7. aeg, +46,8 - M.T.). Raido rabeles kaks ringi üksi tööd teha šveitslase ees, kes viimasel ringil pani õigel ajal käigu sisse."

Algo Kärp lausus pärast võistlust, et sihib oma põhidistantsil 50 km ühisstardist klassikas 20 sekka, on see reaalne? "Eks näis. Algo on maratoniks kõige rohkem valmistunud. Täna ei saa kahjuks kuidagi heameelt tunda, Algo kaotas ikkagi veel rohkem kui Andreas.