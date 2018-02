Arusaadav, et ülemused Tallinnas soovivad kohapealse olümpiamelu kohta lugeda. Mina tahaks ka. Ainult et väga raske on kirjutada asjast, mida lihtsalt ei ole.

Ava- ja lõputseremoooniat võõrustav grandioosne olümpiastaadion, mis pärast paralümpiat maha lammutatakse, püstitati umbes 6000 elanikuga Daegnwallyeong-myeoni linnakesse. See on ainuke asula moodi koht lumesportlaste olümpiaküla läheduses, kuid olgem ausad, ka seal on igav.

Pisut utreerides lookleb seal kümme tänavat ühes ja kaheksa teises suunas. Kõik. Tunnike-kaks jalutad, siis on kohast ülevaade olemas. Ei mingeid fänne ega (spordi)peomeeleolu. Natukenegi tekitavad elevust jõesängi rajatud lumelinnak ning hiigelsuur olümpiatelk, kust saab süüa ja mõnd sponsorite promonäitust külastada.

Rannikulinnas Gangneungis, kus toimuvad jääalad, on küll ümmarguselt 200 000 elanikku, ent olümpiaareenid asuvad äärelinna ääres. Sealne sportlas- ja meediaküla veelgi rohkem perifeerias. Ehk Maardus, nagu üks kolleeg iseloomustas. Aga vähemalt on jäähallides tribüünid (enam-vähem) täis.

Välisfänne rändas siia maailmanurka käputäis (enamasti Jaapanist, USAst ja Kanadast). Kuivõrd kohalikke ka ääremaal eriti ei ela, siis juhtuvadki Pyeongchangi olümpia ainsad ägedad ja märkimisväärsed asjad võistlusareenidel.

Paratamatult tekib tunne, et olümpiasportlased, vabatahtlikud ja ajakirjanikud moodustavad üheskoos mingi paralleeluniversumi, kus teisi ei eksisteeri ja mis tundub glamuurne vaid televiisorist. Vähemasti medaliheitlused on pakkunud palju põnevust ja draamat.

***

Korealased on kümmekonna päevaga jätnud äraütlemata viisaka mulje. Kummardus ette, tervitus-, vabandus- ja tänusõnad taha. Jah, enamasti on tegu OMi teenindava personaliga, kelle kombekus on ootuspärane, kuid siiski. Lubage ma toon paar näidet.

Esiteks turvakontrollist. Olen mitu korda pidanud loobuma erinevast toidust, näiteks banaanidest ja nuudlitest. Pisut arusaamatu, aga reeglid on reeglid. Hämmastav on hoopis see, kui kurvalt ja kaastundlikult korealased asju konfiskeerivad. On näha, et nad tõesti tunnevad end seetõttu halvasti ja vabandavad ette-taha. Kuigi ei peaks. Euroopas olen analoogses olukorras kohanud pigem tõmba-uttu-kui-ei-meeldi-stiilis suhtumist.

Järgnevad lood pajatas üks USA fotograaf. Ükskord sattus ta kehvade juhtnööride tõttu olümpiaküla otsides maanteele, kus pole üleliia ohutu jalutada. Tema kõrval peatus suvaline auto, kes pakkus küüti. Aga sellega asi ei piirdunud, kohalik oli lahkelt nõus ameeriklast ligi tunnike ootama, et ta pärast tagasi meediakeskusesse sõidutada. Sellest teenusest piltnik viisakalt keeldus.