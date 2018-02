Õhtuleht kasutab olümpiamängude ajal erinevate alade kommenteerimisel asjatundjate abi. Mäesuusatamises saame lugejatele vahendada ekspertarvamusi slaalomis Eesti meistriks kroonitud Ranek Konilt.

Mäesuusataja Tormis Laine jõudis oma olümpiadebüüdil Pyeongchangi talimängude meeste suurslaalomis finišisse ja sai 40. koha. Kaotust olümpiavõitjaks tulnud Marcel Hirscherile (Austria) kogunes 12,84 sekundit. Suurfavoriit Hirscheri edu norralase Henrik Kristofferseni ees oli koguni 1,27 sekundit. Viimati võitis olümpial meeste suurslaalomi nii suure eduga Jean-Claude Killy 1968. aastal Grenoble'is.

Ranek Koni: "Tormiselt oli näha head sõitu, selles oli kõvasti üritust. Oli hea näha, et ta ei läinud end tagasi hoidma. Võistlusnärvi ei näinud kuskil, läks täiega peale ja maksimumi võtma. Tehniliselt nii hästi välja ei tulnud, oli vigu sees, aga seegipoolest hea üritus. Sõidu puhtuse ja sujuvusega olid väiksed vead, ei saanud seda suuska nii hästi ette lõikama, aga suuri sõiduvigu ei olnud. Tormisel on kindlasti potentsiaali. Nii noore kuti kohta hea sõit. Kui ta jätkab samal heal teel, siis võib jõuda päris kõrgele. Eks tal on kujunemiseks rohkem aega vaja, mäesuusatamises on mõned talendid, kes on noorelt tulnud, aga enamjaolt on tippaeg 20ndate alguses."