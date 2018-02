Sise-MMiks valmistuv Ksenija Balta võidutses Eesti sisemeistrivõistlustel kaugushüppes 6.63ga, kuid ta oli vastakate tunnete küüsis, sest sisimas pulbitseb parem tulemus.

Iseenesest oli Balta etteaste hea. Kohe esimese võistluse esimese katsega tõusis ta maailma edetabelis kümnendaks, mis näitab kõrget taset.

"Tegelikult tulin hüppama 6.70 pluss, mis on mu praegune tase," rääkis Andrei Nazarovi õpilane. "Mu kolm viimast võistlust on läinud nii, et teen kohe esimesel katsel oma parima tulemuse. Ma ei taha, et see nii on. Täna möödus võistlus kuidagi kiiresti, vahepeal tekkis väike väsimus ja hoojooks ei klappinud."