Kuigi Ott Tänakul oli Rootsi rallil palju ebaõnne, siis teatud hetkedel oli ta väga kiire. Tasuks ühtekokku kuus kiiruskatse võitu.

See tähendab, et Tänak on oma karjääri jooksul võitnud ühtekokku 90 kiiruskatset. Legendaarsest Markko Märtinist, kellel on ühtekokku 98 katsevõitu, lahutab teda nüüd 8 triumfi. Arvestades, et ühel rallil sõidetakse ligi 20 kiiruskatset võib arvata, et Tänak möödub Märtinist juba õige pea.

90 katsevõiduga hoiab Tänak kõigi aegade tabelis 35. kohta. Kahe eestlase vahele mahub veel ka itaallane Gilles Panizzi, kellel kontos on 94 võitu. Vahetult Tänaku seljataga on Andreas Mikkelsen, kes sai Rootsis kirja oma 85 katsevõidu.