Credit24 Meistriliigas käib tuline võitlus põhiturniiri võidu ja paremate play-offi asetuste nimel. Laupäeval olid Eesti klubidest võidukad tabeli kolm esimest ehk Saaremaa VK, Pärnu VK ja Bigbank Tartu. Liidrit Saaremaad ja Pärnut lahutab vaid kaks punkti. Põhiturniir lõpeb 11. märtsil ja seejärel jätkavad kaheksa paremat meeskonda play-offis võitlust karika nimel.

Saaremaa alistas laupäeval võõrsil tulemusega 3:0 (25:21, 25:22, 25:10) Järvamaa. Järvamaa kodumängust kahjuks statistikat pole. Saaremaal on nüüd peetud 22 mängu ja punkte 58, mis annab neile jätkuvalt liidrikoha. Järvamaa on tabelis 10. real, kirjutab volley.ee.

Pärnu sai samuti 3:0 (25:20, 25:14, 25:20) jagu Jekabpilsi Lušist ja on Saaremaa järel liigas teisel kohal. Punkte on Pärnul 22 mänguga teenitud 56. Täna oli Pärnu parim Robert Juchnevic, kes tõi 14 punkti (+6), Kevin Saar lisas 11 silma (+7). Pärnu vastuvõtt oli 65,9%, rünnakuprotsendiks saadi 56,7. Blokipunkte teeniti 12, servipunkte 5 (eksiti 15 pallingul). Jekapbilsi edukaim oli 8 punktiga (+4) Armands Abolins. Läti klubi vastuvõtt oli 67,2%, rünnak 39,7%. Blokist saadi 3 punkti, servilt 1 (vigu kogunes 15). Jekapbils on tabelis viies.