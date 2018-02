Teisena lõpetanud Venemaa olümpiasportlaste koondis kaotas võitjale lõpuks 9,4 sekundiga, kolmandana tuli üle lõpujoone Prantsusmaa meeskond (+36,9.). Eesti teatemeeskond , koosseisus Andreas Veerpalu, Algo Kärp, Karel Tammjärv ja Raido Ränkel, tuli üle finišijoone 12ndana ehk neil jäi täitmata püstitatud eesmärk 10. koha näol, mis oleks taganud neile järgmiseks kaheks aastaks EOK rahastuse. Avavahetust sõitnud Andreas Veerpalu tunnistas, et sai kohe alguses väikese haamri. Loe pikemalt SIIT! Teises klassikavahetuses rajal olnud Algo Kärp kehvade suuskade tõttu Eesti kohta parandada ei suutnud. Loe pikemalt SIIT! Kolmanda mehena rajale lastud Karel Tammjärv oli pettunud, et esikümne koht kättesaamatuks jäi. Loe pikemalt SIIT! Ankrumees Raido Ränkel tunnistas ausalt, et superseisundis ta pole ja ootab juba kojuminekut. Loe pikemalt SIIT! Murdmaasuusatajate treener Anti Saarepuu ei soovinud Team Haanja tulevikku täna arutada, lausudes, et kevadel vaatab, mis saama hakkab. Loe pikemalt SIIT!

Oma olümpiadebüüdi tegi meeste suurslaalomis täna mäesuusataja Tormis Laine. 17aastane Eesti olümpiakoondise pesamuna kaotas kahe laskumise tulemusena olümpiavõitjaks tulnud Marcel Hirscherile (Austria) 12,84 sekundiga, mis andis talle 40. koha. Hõbemedali sai kaela norralane Henrik Kristoffersen (+1,27) ning pronksi prantslane Alexis Pinturault (+1,31). Loe pikemalt SIIT!



Tormis Laine jäi oma avalaskumisega rahule, kuigi tõdes tagantjärgi, et oleks võinud rohkem rünnata ja gaasi anda. Loe pikemalt SIIT!



Teisel laskumisel õnnestuski noorel eestlasel rohkem rada rünnata ning Laine sõnas võistluse järgselt, et see ongi tema stiil: "Pigem teen paar viga, kui tunnen pärast sõitu, et oleks võinud endast veel anda." Loe pikemalt SIIT!



Asjatundja Ranek Koni oli rahul, et koondise pesamuna ei hoidnud ennast tagasi ning läks täiega peale. Loe pikemalt SIIT!

Tormis Laine (Madis Veltman / Ekspress Meedia)

TEISED ALAD:



Meeste freestyle-suusatamise vigurhüpetes avas oma medaliarve Ukraina. Kuldmedal kuulus Oleksandr Abramenkot, kes edestas hiinlannat Jia Zongyangi ja Venemaa sportlast Ilja Burovi.



Meeste pargisõidus tõi Norrale kuldmedali juurde Oystein Braaten, kes edestas ameeriklast Nick Goepperit ja kanadalast Alex Beaulieu-Marchandi.



Naiste kiiruisutamises lõpetati viimakse hollandlannade ülemvõim, kui uue olümpiarekordiga krooniti tšempioniks jaapanlanna Nao Kodaira. Hõbeda jättis kodupubliku rõõmuks Lõuna-Koreasse Lee Sang-hwa (+0,39) ja pronksise autasu sai kaela tšehhitar Karolina Erbanova (+0,40). Loe pikemalt SIIT!



Meeste jäähokiturniiril lõpetati täna alagrupiturniir. A-grupis alistas Tšehhi 4:1 Šveitsi ning Kanada võitis mängleva kergusega Lõuna-Koread 4:0.



C-grupis tundis võidurõõmu Saksamaa, kes oli 2:1 parem Norrast ning Soome ja Rootsi põhimõttelisest duellist väljus 3:1 võitjatena Tre Kronor. Loe pikemalt SIIT!



Kohamängude vastasseisudega saad lähemalt tutvuda SIIN!



Hokiturniiri alagruppide lõppseis: