Ott Tänak ja Martin Järveoja lõpetasid suurte skandaalidega vürtsitatud Rootsi ralli üheksanda kohaga, teenides koos punktikatsega MM-sarja üldarvestuses juurde kolm punkti.



"See oli väga raske nädalavahetus meie jaoks," sõnas Tänak Toyota meeskonna pressiteates. "Reedel olid meie jaoks õudsed tingimused ja me polnud lihtsalt enamaks võimelised. Laupäeval oli meie stardipostisioon juba parem. Sain lõpuks oma kiirust näidata ja võitsime isegi mõned katsed.



Tänased olud olid meie jaoks samamoodi päris head ning suutsime taas head kiirust näidata. See oli mu esimene ralli Toyota Yaris WRC roolis, kus masin oli kruusa-seades ja õppisime tulevikku silmas pidades väga palju."



Rootsi ralli üldseis:

MM-sarja üldseis: