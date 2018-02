Õhtuleht kasutab Pyeongchangi olümpiamängude ajal erinevate alade kommenteerimisel asjatundjate abi. Murdmaasuusatamise tavadistantsidel toome lugejateni kolme olümpia kogemusega Aivar Rehemaa ekspertarvamused.



Pyeongchangi olümpiamängudel krooniti murdmaasuusatamise 4x10 km teatesõidu olümpiavõitjaks Norra, kes edestas Venemaa olümpiasportlasi (+9,4) ja Prantsusmaad (+36,9). Eestil (Andreas Veerpalu, Algo Kärp, Karel Tammjärv, Raido Ränkel) jäi eesmärk ehk 10. koht täitmata, vastu tuli võtta 12. koht (+5.16,8). Kokku oli stardis 14 tiimi.



"Rootsi ei suutnud täna seda teatevõistlust huvitavaks teha, " sõnas eile rootslasi Norra suurimaks konkurendiks pidanud Rehemaa pärast võistlust. "Norra on paberil kõva võistkond ja rajal on ka kõvad. Tugevad mehed, tegid kõik oma sõidu ära ja kuld on väärikas tasu."



"Teises vahetuses Aleksandr Bolšunov (Venemaa) oli juba päris pikalt eest ära. Päris huvitav oli juba, sest Sundby ei jõudnud järele minna ja väga üllatav vahe tuli sisse, aga Krüger tegi suurepäraselt (kolmandas vahetuses) oma töö ära ja ladus Norra kullale vundamendi alla. Viimases vahetuses, seal pole vahet, kes Kläbol vastas oleks olnud. Ta on hetkel lihtsalt nii heas seisus, et oleks niikuinii selle kulla ära võtnud."



Eesti meeskond oma eesmärki täna ei täitnud. 12ndana üle finisijoone tulnud koondisel jäi ihaldatud 10. koht 58 sekundi kaugusele. "Kahju, et seda 10. kohta ei tulnud," sõnas Rehemaa. "Kui stardiprotokolli vaadata, siis ei tundunud ebareaalne, sest oleksime pidanud väga vähe tiime edestama."



"Kui iga mees oleks teinud oma normaalse sõidu, siis 10. koha saanud Tšehhi peaks olema täiesti jõukohane vastane Eesti meeskonnale. Kahju, sest päris kalliks läks see 12. koht lõpuks. Esimestes vahetustes tulid kaotused 10 km kohta väga suured. Karel [Tammjärv] tegi igati normaalse sõidu, aga ülejäänud kolm meest... kui nii öelda, siis iga mees 20 sekundit kiiremini ja olekski piisanud. Paraku oli see tulemus nagu oli ja eks poisid ise ka teavad, miks just nii läks. Täna oli suusatajatele päris tähtis päev."



Olümpiamängude 10. koht oleks teateneliku meestele taganud järgmiseks kaheks aastaks Eesti Olümpiakomitee (EOK) B-taseme toetuse ehk igakuise palgaraha ning ettevalmistustoetuse.



"Rahast ei taha täna keegi rääkida ja see on õige, sest olümpiagi pole veel läbi, aga põntsu suurusest saab aimu, kui EOK lehele minna ja vaadata numbreid," jätkas Rehemaa. "10. koht oleks neljale mehele taganud B-kategooria teotuse ja see pole väike raha. EOK süsteem on tegelikult päris kõva. Ole lihtsalt mees, tule 10ndaks ja saad suhteliselt normaalselt sporti teha. Erasektorist on seda summat päris keeruline leida, siis pead ikka väga kõva mänedžer olema."